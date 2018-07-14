Ещё
Эксперт: сборные Англии и Бельгии по футболу будут фаворитами следующих крупных турниров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт: сборные Англии и Бельгии по футболу будут фаворитами следующих крупных турниров 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 14 июля. Команды Англии и Бельгии на будущих крупных футбольных турнирах будут одними из фаворитов. Такое мнение высказал бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин, чьи слова приводит "Газета.Ru".
Матч за третье место чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге в субботу, начало — 17:00 мск.
"У них потрясающая плеяда игроков — все бельгийцы выступают в топ-клубах, у англичан очень молодая и перспективная сборная, — рассказал Силкин. — Видно, что поставлена детско-юношеская работа. На будущих крупных турнирах они будут одними из фаворитов".
По мнению бывшего наставника московского «Динамо», фаворитом матча за бронзовые медали являются бельгийцы. «Фаворит — сборная Бельгии. У них более опытная команда», — сказал Силкин.
Тренер предположил, что вероятна ротация состава англичан из-за того, что у них было меньше времени для отдыха. «У англичан было на день меньше отдыха, игралось дополнительное время. С учетом этих факторов вполне вероятно, что кого-то их игроков стартового состава мы не увидим с первых минут», — сказал Силкин.
В финале турнира встретятся команды Франции и Хорватии. Последний матч чемпионата мира пройдет в «Лужниках» 15 июля, начало — 18:00 мск.
ТАСС: последние новости
Собор по вопросу "екатеринбургских" останков соберется через два года Азар и де Брюйне вошли в стартовый состав сборной Бельгии на матч за третье место ЧМ Вида вошел в стартовый состав сборной Хорватии на матч 1/2 финала ЧМ с англичанами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА вынес вердикт англичанам4
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды79
Врач обманул парализованную российскую чемпионку
Бразильского журналиста выставили из отеля в Москве4
Медведеву-диссидентку затравили в Сети146
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение