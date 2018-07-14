Эксперт: сборные Англии и Бельгии по футболу будут фаворитами следующих крупных турниров

ТАСС , 14 июля. Команды Англии и Бельгии на будущих крупных футбольных турнирах будут одними из фаворитов. Такое мнение высказал бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин , чьи слова приводит "Газета.Ru"

Матч за третье место чемпионата мира 2018 года между сборными Англии и Бельгии состоится в Санкт-Петербурге в субботу, начало — 17:00 мск.

"У них потрясающая плеяда игроков — все бельгийцы выступают в топ-клубах, у англичан очень молодая и перспективная сборная, — рассказал Силкин. — Видно, что поставлена детско-юношеская работа. На будущих крупных турнирах они будут одними из фаворитов".

По мнению бывшего наставника московского «Динамо», фаворитом матча за бронзовые медали являются бельгийцы. «Фаворит — сборная Бельгии. У них более опытная команда», — сказал Силкин.

Тренер предположил, что вероятна ротация состава англичан из-за того, что у них было меньше времени для отдыха. «У англичан было на день меньше отдыха, игралось дополнительное время. С учетом этих факторов вполне вероятно, что кого-то их игроков стартового состава мы не увидим с первых минут», — сказал Силкин.

В финале турнира встретятся команды Франции и Хорватии. Последний матч чемпионата мира пройдет в «Лужниках» 15 июля, начало — 18:00 мск.