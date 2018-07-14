Комментатор Черданцев дал однозначный прогноз на встречу Бельгия — Англия

На стадионе «Санкт-Петербург» на арену выйдут «три льва» и «красные дьяволы». Матч за третье место обещает быть зрелищным. Спортивный комментатор Георгий Черданцев в своем комментарии Пятому Каналу выразил надежду, что игра будет увлекательной для зрителей.

— Командам по большому счету терять нечего. Они обязаны компенсировать отсутствие футбола, которого не было в матче группового турнира. Потому что никто не хотел выигрывать и занимать первое место, — продолжил он.

Англия и Бельгия уже встречались на этом турнире, но матч группового этапа не влиял на выход в плей-офф — поэтому игра вышла довольно вялая.

Точного прогноза Черданцев дать не смог, но заверил, что будет много голов и матч закончится в основное время. Призовое место отдал Бельгии.

— Я надеюсь, что игра получится результативной и напоследок обе команды сыграют в яркий футбол, — закончил комментатор.

Другие аналитики пришли к мнению, что попасть в финал для сборной Бельгии было приоритетной задачей, поэтому для них матч за третье место точно не будет формальностью. Но и англичане, не выходившие в полуфинал с 1990 года, не станут легко сдавать позиции.

В своем недавнем интервью полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс заявил, что команда серьезно настроена на победу, они намерены порадовать поклонников бронзовыми медалями. Поражение в полуфинале для них было большим разочарованием, когда команда уступила сборной Франции со счетом 0:1. Это не первое горькое поражение перед французами — в матче 1986 года в Мексике они проиграли им со счетом 2:4 в добавленное время в сражении за третье место.

Букмекеры выставили коэффициент на победу сборной Бельгии — 2,2. Победа англичан оценили на 3,2. Самый маловероятный исход событий, ничья — 3,6. Если же будет серия послематчевых пенальти, то шансы у обеих команд равные.

Ключевая причина, по которой фанаты так любят матчи за третье место — это высокий зрелищный потенциал. В некоторых турнирах бронзовая медаль достается сразу обеим командам, проигравшим в полуфиналах. В УЕФА , например, борьбу за третье место отменили еще в 1984 году. Однако для ФИФА отмена предфинального матча сильно ударит по карману — ассоциация выжимает из чемпионата все соки, хоть для футболистов это и сильно выматывающий поединок.

Арбитром матча Бельгия — Англия выступит иранец Алиреза Фагани . Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» сегодня в 17:00.

Ранее петербургский кот-предсказатель Ахилл определил победителя в матче за третье место.