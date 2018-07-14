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В оргкомитете «Россия-2018» отреагировали на инцидент с дочерью Инфантино
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В оргкомитете «Россия-2018» отреагировали на инцидент с дочерью Инфантино 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Руководитель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин не стал комментировать инцидент с дочерью Инфантино.
Ранее несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что семилетняя дочь президента ФИФА Джанни Инфантино во время нахождения в Санкт-Петербурге была госпитализирована с резкими болями и подозрением на аппендицит. Операция в Детской клинической больнице педиатрического университета прошла успешно. Президент FIFA, которого новость застала в Сочи, где проходил матч Россия — Хорватия, поблагодарил врачей.
Руководитель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, сказал, что этот вопрос находится вне компетенции его ведомства. «Это вопросы здравоохранения», — заявил Сорокин в разговоре с Sobesednik.ru.
В воскресенье, 15 июля, состоится финальный матч между Францией и Хорватией. Накануне президент ФИФА Инфантино уже поблагодарил Россию за проведение ЧМ-2018, назвав этот мундиаль лучшим в мире.
— Нам, конечно, приятно слышать лестные отзывы. В целом, мы для этого и работали семь лет, готовились, максимально делали свою работу. Все, кто к нам решил приехать, чувствовали себя как дома, и это самое главное, — сказал Алексей Сорокин.
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