Булыкин: Англия вернулась в ранг топ-сборных и готова бороться за высокие места

Известный футболист Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" прокомментировал успехи сборных Бельгии и Англии на чемпионате мира — 2018.

"Молодежь Бельгии подросла и доказала, что у них команда, которая может достойно выступать на больших турнирах. Думаю, что на будущем чемпионате Европы они будут грозной силой. Что касается Англии, то они привели в порядок свою сборную. Их работа не прошла даром: появляется молодежь и новые футболисты.

Англия вернулась в ранг топ-сборных, и этим результатом показала, что готова бороться за самые высокие места", — сказал Булыкин.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу — 2018.