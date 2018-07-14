Шукер прокомментировал смену тренера сборной Хорватии за три тура до окончания отборочного этапа ЧМ-2018

«На утро после последнего домашнего матча, в которым мы сыграли вничью с Финляндией, атмосфера в команде оставляла желать лучшего. Нужно было что-то менять. В час дня состоялось заседание исполкома, и Анте Чачич был уволен. Уже в пять часов нужно было вылетать в Киев. Мы связались со Златко Даличем, он пообещал приехать в аэропорт к четырём. Никакого контракта пока не было, мы заключили джентельменское соглашение. Эта история показывает, что не деньги играют в футбол», — заявил Шукер в интервью RT.

Ранее он поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018.