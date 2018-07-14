«Челси» объявил о подписании контракта с бразильцем Жоржиньо

Английский футбольный клуб «Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Наполи» Жоржиньо.

По информации пресс-службы клуба, соглашение с бразильским футболистом рассчитано на пять лет.

"Я в восторге от того, что теперь буду играть в «Челси». Не каждый может стать частью такой большой команды, поэтому я очень счастлив.

Рад играть в сильной лиге вместе с командой, которая всегда ставит задачу побеждать", — сказал Жоржиньо.

Ранее сообщалось, что «Челси» может включить испанского полузащитника Сеска Фабрегаса в сделку по Жоржиньо.