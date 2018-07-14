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«Челси» объявил о подписании контракта с бразильцем Жоржиньо
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«Челси» объявил о подписании контракта с бразильцем Жоржиньо 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Английский футбольный клуб «Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Наполи» Жоржиньо.
По информации пресс-службы клуба, соглашение с бразильским футболистом рассчитано на пять лет.
"Я в восторге от того, что теперь буду играть в «Челси». Не каждый может стать частью такой большой команды, поэтому я очень счастлив.
Рад играть в сильной лиге вместе с командой, которая всегда ставит задачу побеждать", — сказал Жоржиньо.
Ранее сообщалось, что «Челси» может включить испанского полузащитника Сеска Фабрегаса в сделку по Жоржиньо.
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