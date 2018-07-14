Жоржинью: «Я абсолютно в восторге от того, что буду в „Челси“

Новичок «Челси» Жоржинью выразил радость по поводу трансфера в лондонский клуб. Он подписал с лондонцами контракт на пять лет.

— Я абсолютно в восторге от того, что буду в «Челси», — цитирует официальный сайт лондонцев Жоржинью. — Нелегко стать частью такой большой команды. Поэтому очень рад. Будет приятно поиграть в такой интенсивной лиге за команду, которая борется только за победу.

Директор «Челси» Марина Грановская тоже выразила радость по поводу трансфера.

— Мы рады, что Жоржинью решил присоединиться к «Челси», — отметила она. — Он был одним из самых востребованных полузащитников в Европе и станет важным членом команды. Он уже показал, что умеет добиваться успеха под руководством Маурицио Сарри.