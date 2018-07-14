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Брозович готов продлить контракт с «Интером»
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Брозович готов продлить контракт с «Интером» 

Советский спорт 1 час назад
В новом соглашении будет присутствовать пункт о выкупе игрока за 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне под руководством Лучано Спаллетти Брозович смог проявить свои лучшие качества, а команда в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
"Марсело доволен в «Интере», настолько, что может продлить контракт на улучшенных условиях, — заявил Мирослав Биканик в интервью агентству Sportske. — После чемпионата мира мы оба отправимся в отпуск, но если кто-то хочет узнать что-то подробнее, то всегда может позвонить".
Напомним, что ранее Брозовича связывали с "Манчестер Юнайтед" вместе с его напарником по команде Иваном Перишичем.
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