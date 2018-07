Не выпускайте Тюрама и Шукера! Сборные Хорватии и Франции троллят друг друга в Твиттере

Сборные Хорватии и Франции устроили в Твиттере дружескую переписку в преддверии финала чемпионата мира-2018.

Хорваты уточнили у Франции, не заявлен ли защитник Лилиан Тюрам на чемпионат мира-2018. Такое беспокойство хорваты проявили из-за того, что именно Тюрам оформил дубль в полуфинале ЧМ-1998 между этими командами. Французы выиграли со счетом 2:1, отправив балканскую команду играть за третье место.

— Эй, Франция! Просто чтобы убедиться — Лилиан Тюрам же не заявлен на этот чемпионат мира, правильно?

Ответ французов не заставил себя долго ждать:

— Привет, Хорватия! Если вы обещаете не выпускать против нас Давора Шукера (он также отличился в полуфинале ЧМ-1998. — Прим. «СЭ»), мы убедим Лилиана не играть. Тем не менее его «замена» ( Бенжамен Павар . — Прим. «СЭ») также нацелена на гол.

— Да, это было красиво, — вспомнили хорваты про гол Павара Аргентине в 1/8 финала. — Но у нас есть много качественных вариантов в атаке. С нетерпением ждем финала ЧМ!

— И мы! — ответили французы.

Напомним, решающая игра ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».

Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)

👋 Hey @FrenchTeam! 🤔 Just to make sure — Lilian Thuram is not in your #WorldCup squad this year, right?#WorldCupFinal #Vatreni🔥 pic.twitter.com/cd6CaEQFmo

— HNS | CFF (@HNS_CFF) July 13, 2018