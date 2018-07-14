Олег Терехин: В финале чемпионата мира многое будет решать фактор гола, кто первый забьет

— Французы большую часть игры будут проводить в обороне. И искать свои шансы за счет действий Мбаппе, других игроков. А также за счет «стандартов». Но и хорваты тоже ведь играющая команда, многое будет решать фактор гола, кто первый забьет. Если первыми — хорваты, то игра вообще будет интересная, потому что французы будут вынуждены пойти в атаку и матч будет результативным. А если первыми забьют французы, то потом они засушат игру.

Шансы команд пятьдесят на пятьдесят. И я не считаю, что будет много забитых мячей, никто не захочет ошибаться. А в матче за третье место, думаю, будет забито больше двух мячей, — цитирует Терехина агентство «Р-Спорт».

Финальный матч Франция — Хорватия начнется 15 июля в 18:00 на московском стадионе «Лужники».

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