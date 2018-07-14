Иностранные болельщики рассказали об умных русских и вкусной еде на ЧМ‑2018

Иностранные болельщики отметили ум и патриотичность россиян и рассказали о полюбившихся блюдах, сообщает Газета.ru

Малазийская газета The Star Online опубликовала интервью, в котором расспросила побывавших в России на ЧМ-2018 местных жителей об их опыте путешествия в страну-хозяйку мундиаля. В Азии интересуются, кто такие русские и с чем их едят. 49-летний Сим Лин Пиа, отвечая на вопрос о «русских скинхедах», признается, что с ними в России ему встретиться не довелось.

«Русские умны, почтительны и крайне патриотичны. Нам повезло находиться в Санкт-Петербурге, когда их команда обыграла Испанию в ключевой серии пенальти», — сказал малазийский болельщик.

В интервью малазийцам также задавались вопросы об иностранных болельщиках и их впечатлениях непосредственно от футбола. При этом респонденты резюмировали, что ничего негативного в России они не нашли, а один из фанатов вкратце назвал свое путешествие «волшебным опытом».

Агентство Reuters побеседовало с иностранными фанатами, приехавшими в Россию. Интересно, что темой для интервью стал не футбол и затраченные средства на поездку, а русская еда — «примитивная и тяжелая», какой принято ее считать на Западе. Журналист расспросил болельщиков о традиционной для России пище, которая оставила двоякие впечатления у гостей ЧМ-2018.

«Мне нравится. Честно. Это лучше, чем я ожидал. Сам я не люблю острую пищу, так что для меня русская кухня была идеальной», — сказал Ахмед Морси.

Противоположное мнение высказывает мексиканец Рикардо Гарсия.

«Здесь все довольно соленое. Ну и, конечно, мы скучаем по чили. Мы нашли какой-то кетчуп-чили в ресторане, и он в некоторой степени нам помогает, но это не то же самое», — отметил болельщик.

Особой популярностью у иностранных болельщиков пользуется икра и коктейли из водки, а также блюда из соседних стран. Например, грузинские.

Фанаты подчеркнули, что им очень импонирует тот факт, как русские пытаются «разбить стереотипы» об их стране. По словам болельщиков, в России они увидели не то, чего ожидали.

«Вся страна превзошла мои ожидания. Я никогда до этого не был в России. Думал, что люди здесь будут угрюмыми и вообще все будет организовано плохо», — говорит Морси.

Финал чемпионата мира по футболу FIFA-2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» 15 июля. За кубок чемпионов будут бороться сборные Франции и Хорватии. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу.