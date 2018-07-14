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Бельгия — Англия: онлайн трансляция, видео
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Бельгия — Англия: онлайн трансляция, видео 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Сегодня в Санкт-Петербурге определятся третья и четвертые команды ЧМ. За бронзу турнира поспорят национальные команды Бельгии и Англии. Игра начнется в 17.00 по столичному времени. Тренеры обещают оптимальные составы, а букмекеры верят в бельгийцев. Правы ли они, узнаем уже сегодня, начало игры — в 17.00 по Москве.
"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Бельгия — Англия. (ВИДЕО)
Сразу после игры на сайте «СЭ» вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.
Прямой эфир Бельгия — Англия.
Кроме того, на протяжении всего турнира для вас работает телестудия «Спорт-Экспресса». Нашими гостями будут уникальные герои спорта и не только. Сегодня вас ждут семь часов прямого эфира, в котором вы увидите битву за бронзу чемпионата мира совсем в ином ракурсе. Подключайтесь — будет интересно!
Спорт-Экспресс: последние новости
В Сербии назвали высказывание Штимаца скандальным "Надеемся, что сегодня у вас будет праздник". Сборная Англии обратилась к болельщикам перед матчем против Бельгии Рамон Кальдерон: "Пересу придется дорого заплатить за продажу Роналду"
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