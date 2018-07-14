Бельгия или Англия? Угадай один из исходов и получи фрибет 

«Чемпионат» совместно с «Фонбет» дарит по 500 рублей каждому, кто угадает один из исходов матча чемпионата мира — 2018 Бельгия — Англия, который состоится сегодня и начнётся в 17:00 по московскому времени.
Бельгия и Англия уже встречались на групповом этапе. Оба тренера выставили резервные составы, поединок завершился минимальной победой «дьяволов». У Азара с партнёрами были лишние сутки отдыха, а родоначальники футбола имели лишь два полных дня для восстановления. На счету Гарри Кейна, который является лучшим бомбардиром турнира, шесть забитых мячей, но Ромелу Лукаку сохраняет шансы догнать конкурента.
Для участия необходимо оставить комментарий здесь с вашим прогнозом только по одному из исходов. В случае публикации комментария на несколько исходов активным будет считаться исключительно первый. Выбор следующий: — Результат в основное время — Автор первого забитого мяча — Точный счёт — Какой игрок получит жёлтую карточку — На какой минуте будет забит последний гол Кроме того, нужно выполнить следующие условия: — До начала матча прислать на freebet@championat.com ваш логин на «Чемпионате», номер мобильного телефона и в теме письма указать «фрибет», а также матч, на который сделано прогноз — Зарегистрироваться в «Фонбет» «Фонбет» дарит фрибет только новым игрокам в случае верного прогноза.