Бельгия или Англия? Угадай один из исходов и получи фрибет

«Чемпионат» совместно с «Фонбет» дарит по 500 рублей каждому, кто угадает один из исходов матча чемпионата мира — 2018 Бельгия — Англия, который состоится сегодня и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Бельгия и Англия уже встречались на групповом этапе. Оба тренера выставили резервные составы, поединок завершился минимальной победой «дьяволов». У Азара с партнёрами были лишние сутки отдыха, а родоначальники футбола имели лишь два полных дня для восстановления. На счету Гарри Кейна , который является лучшим бомбардиром турнира, шесть забитых мячей, но Ромелу Лукаку сохраняет шансы догнать конкурента.

Для участия необходимо оставить комментарий здесь с вашим прогнозом только по одному из исходов. В случае публикации комментария на несколько исходов активным будет считаться исключительно первый. Выбор следующий: — Результат в основное время — Автор первого забитого мяча — Точный счёт — Какой игрок получит жёлтую карточку — На какой минуте будет забит последний гол Кроме того, нужно выполнить следующие условия: — До начала матча прислать на freebet@championat.com ваш логин на «Чемпионате», номер мобильного телефона и в теме письма указать «фрибет», а также матч, на который сделано прогноз — Зарегистрироваться в «Фонбет» «Фонбет» дарит фрибет только новым игрокам в случае верного прогноза.