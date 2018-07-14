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Тренер: недостаток опыта стал основной причиной неудачи сборной Египта на ЧМ-2018
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Тренер: недостаток опыта стал основной причиной неудачи сборной Египта на ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Недостаток опыта и невнимательность к игрокам национальной команды стали главными причинами провала сборной Египта по футболу на чемпионате мира в России. Такое мнение высказал в субботу главный тренер египетской сборной аргентинец Эктор Купер.
"Отсутствие внимания к игрокам национальной команды и недостаточный опыт выступлений сборной стали причинами неудачного выступления египтян на чемпионате мира", — говорится в техническом отчете, который представил Купер Египетской федерации футбола (ЕФА) по результатам выступления сборной Египта на турнире в России.
Вместе с тем главный тренер указал, что при вступлении в должность, он «получил в свои руки не команду, а мертвое тело». «У сборной не было регулярных международных матчей, она не могла пробиться в финальные соревнования трех подряд Кубков африканских наций», — отметил Купер. «Я создавал основу команды, возраст игроков которой не превышал 25 лет», — отметил аргентинский специалист, добавив, что «нынешняя сборная станет будущим египетского футбола».
Купер также заметил, что под его руководством «национальная сборная Египта добилась исторических успехов, выйдя в финал Кубка Африки в 2017 году и добившись права выступать в финальной части мирового первенства в России, чего египтяне не могли сделать в предыдущие 28 лет».
Ранее сообщалось, что совет ЕФА во главе с ее президентом Хани Абу Ридой большинством голосов постановил не продлевать договор с Купером.
На чемпионате мира по футболу, проходящем в России, сборная Египта не смогла пройти в 1/8 финала, проиграв во всех трех матчах группового этапа. Сначала команда уступила уругвайцам (0:1), затем потерпела поражение от сборной России (1:3), а в последнем матче проиграла команде Саудовской Аравии (1:2).
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