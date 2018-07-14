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В возрасте 81 года скончался заслуженный тренер СССР Роберт Черенков
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В возрасте 81 года скончался заслуженный тренер СССР Роберт Черенков 

Чемпионат.com 1 час назад
Вчера, 13 июля, на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался заслуженный тренер СССР Роберт Дмитриевич Черенков. Роберт Дмитриевич — советский хоккеист и тренер. Будучи воспитанником ХК «ЦСКА», Черенков дважды становился серебряным призёром чемпионата СССР в качестве игрока.
В 1990—1992 годах занимал должность начальника команды национальной сборной СССР/СНГ, победившей на Олимпиаде-1992. Под его руководством молодёжная сборная СССР становилась чемпионом мира и дважды добывала серебряные медали первенства. Кроме того, он был фактическим создателем хоккейной команды и СДЮСШОР «Кристалл», проработавшей в Саратове почти 17 лет.
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