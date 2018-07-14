Во Владимире с реализации сняли более тонны томатов

Владимирская транспортная прокуратура выявила нарушения закона о защите прав потребителей в деятельности ООО «Нива», допущенные при реализации сельскохозяйственной продукции, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.

В сообщении говорится, что на складе торгового объекта, который принадлежит организации, обнаружены партия яблок в картонных коробках весом 84 кг и две партии томатов весом более тонны без товаросопроводительных документов и маркировочных ярлыков. Продукцию сняли с реализации.