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Во Владимире с реализации сняли более тонны томатов
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Во Владимире с реализации сняли более тонны томатов 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Владимирская транспортная прокуратура выявила нарушения закона о защите прав потребителей в деятельности ООО «Нива», допущенные при реализации сельскохозяйственной продукции, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры.
В сообщении говорится, что на складе торгового объекта, который принадлежит организации, обнаружены партия яблок в картонных коробках весом 84 кг и две партии томатов весом более тонны без товаросопроводительных документов и маркировочных ярлыков. Продукцию сняли с реализации.
Прокуратура обратилась в суд с заявлением о привлечении организации к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов при реализации продукции.
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