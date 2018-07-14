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Источник: Виду оправдали по делу о втором видео с фразой «Слава Украине»
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Источник: Виду оправдали по делу о втором видео с фразой «Слава Украине» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет наказан за второе видео, опубликованное после матча 1/4 финала ЧМ-2018 со сборной России (2:2, по пенальти — 4:3), сообщил в Твиттере журналист ВВС Ричард Конвэй. На нем, как и на первом видео, он сказал «Слава Украине».
Напомним, после первого видео футболист получил предупреждение. В ФИФА не нашли дополнительного нарушения регламента по данному ролику. Таким образом, футболист сможет сыграть в финале со сборной Франции.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча — начало в 18.00 (время московское)
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