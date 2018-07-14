«Матч за третье место — не та игра, о которой мечтаешь»

Англия эмоционально опустошена. Такой долгожданный финал чемпионата мира был совсем близок, но вновь оказался недосягаем. Поражение стало ударом и для британских футболистов, и для их болельщиков. Матч за третье место здесь всерьез никто не рассматривает, команда была нацелена только на один результат — золотые медали.

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Поэтому после игры тон большинства высказываний таков, словно турнир для «трех львов» завершен. Уэйн Руни в соцсетях анонсирует торжественное возвращение национальных героев, которые «заставили собой гордиться», Джон Терри подводит итоги незавершенного выступления сборной на турнире, а принц Уильям благодарит за «невероятно проведенный чемпионат мира». В прошедшем времени. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт оказался еще более откровенен: «Матч за третье место — это точно не та игра, о которой мечтаешь». А легендарный Алан Ширер и вовсе назвал затею с матчем за третье место глупостью: «Третье и четвертое места в плей-офф — полнейшая глупость. Последнее, чего хочется игроку». Британская пресса о матче за третье место и вовсе практически не пишет. Главные эмоции сейчас — гордость за сборную и ее выступление. Говорится много пафосных и громких слов, произносятся благодарственные речи болельщикам и футболистам и обещания уж в следующий-то раз точно всех обыграть. В общем, все как у нас. Несмотря на вышесказанное, как отмечает The Guardian, «три льва», конечно, не сдадутся Бельгии, ведь Гарри Кейн с шестью мячами продолжает возглавлять бомбардирскую гонку. Его единственным преследователем, оставшимся в игре, является Ромелу Лукаку (4 гола), который в очном противостоянии приложит все усилия, чтобы как минимум догнать лидера. Ничего невозможного в этом нет.

«Страшно увидеть серого волка. Но такого в России не было!» Англии нужна бронза

Наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес также признался после матча, что ему будет сложно настроить футболистов, однако все же его подопечные будут более мотивированными, поскольку для бельгийцев бронза — все-таки исторический результат: «Будет непросто настроить команду на матч за третье место. Постараемся справиться с разочарованием. Хотя надо признать, что шанс занять третье место на ЧМ — это неплохо, в истории бельгийского футбола такое случается нечасто». А бельгийская пресса вспоминает матч за третье место на ЧМ-1986, в которой «красные дьяволы» уступили сборной Франции (2:4), цвета которой защищали Мишель Платини, Ален Жиресс, Мануэль Аморос, 23-летний Жан-Пьер Папен и другие звезды. Именно поэтому для бельгийцев было так принципиально не проиграть трехцветным в полуфинале. Взять реванш у французов не получилось, зато есть хороший шанс вернуть должок судьбе, выиграв бронзовые медали мундиаля.

Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?

даты проведения: 13.07.2018 г. — 14.07.2018 г. Обсудить

Бельгия

Англия

ВСЕ МАТЧИ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ЧМ Год Страна

Матч

1934

Италия

Германия — Австрия — 3:2 1938

Франция

Бразилия — Швеция — 4:2 1954

Швейцария

Австрия — Уругвай — 3:1 1958

Швеция

Франция — ФРГ — 6:3 1962

Чили

Чили — Югославия — 1:0 1966

Англия

Португалия — СССР — 2:1 1970

Мексика

ФРГ — Уругвай — 1:0 1974

ФРГ Польша — Бразилия — 1:0 1978

Аргентина

Бразилия — Италия — 2:1 1982

Мексика

Франция — Польша — 2:3 1986

Мексика

Бельгия — Франция — 2:4 1990

Италия

Италия — Англия — 2:1 1994

США Швеция — Болгария — 4:0 1998

Франция

Голландия — Хорватия — 1:2 2002

Япония/Корея

Корея — Турция — 2:3 2006

Германия

Германия — Португалия — 3:1 2010

ЮАР Уругвай — Германия — 2:3 2014

Бразилия

Бразилия — Голландия — 0:3 2018

Россия

Бельгия — Англия —?

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