Англия эмоционально опустошена. Такой долгожданный финал чемпионата мира был совсем близок, но вновь оказался недосягаем. Поражение стало ударом и для британских футболистов, и для их болельщиков. Матч за третье место здесь всерьез никто не рассматривает, команда была нацелена только на один результат — золотые медали.
«Идеальный подарок — победа». Тренер бельгийцев ждет бронзу на день рождения
Поэтому после игры тон большинства высказываний таков, словно турнир для «трех львов» завершен. Уэйн Руни в соцсетях анонсирует торжественное возвращение национальных героев, которые «заставили собой гордиться», Джон Терри подводит итоги незавершенного выступления сборной на турнире, а принц Уильям благодарит за «невероятно проведенный чемпионат мира». В прошедшем времени. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт оказался еще более откровенен: «Матч за третье место — это точно не та игра, о которой мечтаешь». А легендарный Алан Ширер и вовсе назвал затею с матчем за третье место глупостью: «Третье и четвертое места в плей-офф — полнейшая глупость. Последнее, чего хочется игроку». Британская пресса о матче за третье место и вовсе практически не пишет. Главные эмоции сейчас — гордость за сборную и ее выступление. Говорится много пафосных и громких слов, произносятся благодарственные речи болельщикам и футболистам и обещания уж в следующий-то раз точно всех обыграть. В общем, все как у нас. Несмотря на вышесказанное, как отмечает The Guardian, «три льва», конечно, не сдадутся Бельгии, ведь Гарри Кейн с шестью мячами продолжает возглавлять бомбардирскую гонку. Его единственным преследователем, оставшимся в игре, является Ромелу Лукаку (4 гола), который в очном противостоянии приложит все усилия, чтобы как минимум догнать лидера. Ничего невозможного в этом нет.
«Страшно увидеть серого волка. Но такого в России не было!» Англии нужна бронза
Наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес также признался после матча, что ему будет сложно настроить футболистов, однако все же его подопечные будут более мотивированными, поскольку для бельгийцев бронза — все-таки исторический результат: «Будет непросто настроить команду на матч за третье место. Постараемся справиться с разочарованием. Хотя надо признать, что шанс занять третье место на ЧМ — это неплохо, в истории бельгийского футбола такое случается нечасто». А бельгийская пресса вспоминает матч за третье место на ЧМ-1986, в которой «красные дьяволы» уступили сборной Франции (2:4), цвета которой защищали Мишель Платини, Ален Жиресс, Мануэль Аморос, 23-летний Жан-Пьер Папен и другие звезды. Именно поэтому для бельгийцев было так принципиально не проиграть трехцветным в полуфинале. Взять реванш у французов не получилось, зато есть хороший шанс вернуть должок судьбе, выиграв бронзовые медали мундиаля.
Кто победит в матче за третье место на ЧМ-2018?
даты проведения: 13.07.2018 г. — 14.07.2018 г. Обсудить
Бельгия
Англия
ВСЕ МАТЧИ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО НА ЧМ Год Страна
Матч
1934
Италия
Германия — Австрия — 3:2 1938
Франция
Бразилия — Швеция — 4:2 1954
Швейцария
Австрия — Уругвай — 3:1 1958
Швеция
Франция — ФРГ — 6:3 1962
Чили
Чили — Югославия — 1:0 1966
Англия
Португалия — СССР — 2:1 1970
Мексика
ФРГ — Уругвай — 1:0 1974
ФРГ Польша — Бразилия — 1:0 1978
Аргентина
Бразилия — Италия — 2:1 1982
Мексика
Франция — Польша — 2:3 1986
Мексика
Бельгия — Франция — 2:4 1990
Италия
Италия — Англия — 2:1 1994
США Швеция — Болгария — 4:0 1998
Франция
Голландия — Хорватия — 1:2 2002
Япония/Корея
Корея — Турция — 2:3 2006
Германия
Германия — Португалия — 3:1 2010
ЮАР Уругвай — Германия — 2:3 2014
Бразилия
Бразилия — Голландия — 0:3 2018
Россия
Бельгия — Англия —?
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