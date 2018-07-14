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Валерий Баринов: «Сегодня игра команд-неудачников? Напомните, сколько было сборных в финальном турнире, а в отборочном?»
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Валерий Баринов: «Сегодня игра команд-неудачников? Напомните, сколько было сборных в финальном турнире, а в отборочном?» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Народный артист России Валерий Баринов поделился мнением о матче за 3-е место чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии, который пройдет на арене «Санкт-Петербург» 14 июля в 17.00 по московскому времени.
— В этом матче ожидать яркой игры?
— Естественно. Игра будет открытая, потому что и тем и другим хочется вернуться в элиту. Этот матч дает свободу и позволяет играть в атакующий футбол, потому что такого давления уже нет. Предсказывать что-либо сложно, но ожидаю результативной игры. Финал будет скучнее.
— Команды будут мотивированы на этот матч?
— Конечно. Для Бельгии могут быть первые медали на мировых первенствах, многие ветераны футбола, наверное, и, не доживут до финала этой сборной. Англия тоже помимо выигрыша на ЧМ-66, правда, с помощью Тофика Бахрамова, ничего существенного не добивались. Они захотят доказать что приблизились к высокому уровню и находятся недалеко от футбольных грандов.
— Матч за 3-е место называют финалом неудачников, может стоит его отменить?
— Напомните, сколько команд участвовала в финальном турнире ЧМ? А сколько в отборочном? Как можно их назвать неудачниками? Сборные, которые заняли третье и четвертое место не неудачники. Для нашей сборной оказаться в восьмерке лучших, было уже успехом. Я считаю, правильным, что есть матч за третье место. Я бы ещё ввел награду тем, кто занял четвертое место, чтобы не было шуток про деревянные медали. Советская сборная в том же 66-м году за четвертое место получила бронзовые медали. (Арман МКРТЧЯН)
Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь // ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь
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