Валерий Баринов: «Сегодня игра команд-неудачников? Напомните, сколько было сборных в финальном турнире, а в отборочном?»

Народный артист России Валерий Баринов поделился мнением о матче за 3-е место чемпионата мира между сборными Англии и Бельгии, который пройдет на арене «Санкт-Петербург» 14 июля в 17.00 по московскому времени.

— В этом матче ожидать яркой игры?

— Естественно. Игра будет открытая, потому что и тем и другим хочется вернуться в элиту. Этот матч дает свободу и позволяет играть в атакующий футбол, потому что такого давления уже нет. Предсказывать что-либо сложно, но ожидаю результативной игры. Финал будет скучнее.

— Команды будут мотивированы на этот матч?

— Конечно. Для Бельгии могут быть первые медали на мировых первенствах, многие ветераны футбола, наверное, и, не доживут до финала этой сборной. Англия тоже помимо выигрыша на ЧМ-66, правда, с помощью Тофика Бахрамова, ничего существенного не добивались. Они захотят доказать что приблизились к высокому уровню и находятся недалеко от футбольных грандов.

— Матч за 3-е место называют финалом неудачников, может стоит его отменить?

— Напомните, сколько команд участвовала в финальном турнире ЧМ? А сколько в отборочном? Как можно их назвать неудачниками? Сборные, которые заняли третье и четвертое место не неудачники. Для нашей сборной оказаться в восьмерке лучших, было уже успехом. Я считаю, правильным, что есть матч за третье место. Я бы ещё ввел награду тем, кто занял четвертое место, чтобы не было шуток про деревянные медали. Советская сборная в том же 66-м году за четвертое место получила бронзовые медали. (Арман МКРТЧЯН)

Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 18.00 (время московское)

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