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Булыкин будет болеть за сборную Бельгии в матче за третье место на ЧМ-2018
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Булыкин будет болеть за сборную Бельгии в матче за третье место на ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный футболист Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" рассказал, за кого будет болеть в матче за третье место чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Бельгии.
"Играют две очень хорошие команды, тем более за бронзу чемпионата мира. Они прошли долгий путь, поэтому как утешительный приз — это достойная награда.
Думаю, что и футболисты, и болельщики будут наслаждаться матчем. Я буду болеть за бельгийцев, в Бельгии у меня много друзей", — сказал Булыкин.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее Булыкин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал успехи сборных Бельгии и Англии на чемпионате мира — 2018.
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