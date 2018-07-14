Булыкин будет болеть за сборную Бельгии в матче за третье место на ЧМ-2018 

Известный футболист Дмитрий Булыкин в интервью "Газете.Ru" рассказал, за кого будет болеть в матче за третье место чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Бельгии.
"Играют две очень хорошие команды, тем более за бронзу чемпионата мира. Они прошли долгий путь, поэтому как утешительный приз — это достойная награда.
Думаю, что и футболисты, и болельщики будут наслаждаться матчем. Я буду болеть за бельгийцев, в Бельгии у меня много друзей", — сказал Булыкин.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее Булыкин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал успехи сборных Бельгии и Англии на чемпионате мира — 2018.