В гостях у ЧМ-2022: волонтеры сыграли в футбол в колорите восточной сказки

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости . В парке Горького, в презентационном павильоне Катара, страны ‒ хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года, прошли два футбольных матча с участием команд детско-юношеских и добровольческих организаций.

Первый матч сыграли команда Российского движения школьников — ФК «Двор», который одержал победу со счетом 11:1 над командой московского «Локомотива», а во втором поборолись волонтеры из АВЦ и ВОД «Волонтеры-медики». В гостях у восточной сказки

Волонтерские матчи проходили в столичном парке Горького, где на время ЧМ-2018 работает павильон «Мажлис Катар» — презентационная площадка страны ‒ хозяйки следующего мирового футбольного первенства. На мини-стадионе каждый день с 12.00 до 19.00 проходят открытые футбольные матчи.

Но кроме спортивных развлечений в «Мажлисе» можно познакомиться с культурой Катара, услышать волшебную традиционную музыку, выпить арабский кофе, сделать фото на память в национальном костюме с живым символом страны — соколом.

Презентационная зона в парке Горького появилась не просто так, во время проведения ЧМ-2018 представители страны ‒ хозяйки будущего мундиаля активно изучали российский опыт.

В частности, директор по связям с общественностью Верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Фатма аль-Найми рассказала о том, что впервые использованная на чемпионате в России система FAN ID очень удобна и возможно будет применена при проведении следующего мундиаля.

Фатма также отметила, что организация турнира прошла на высшем уровне, все болельщики чувствовали себя комфортно и безопасно, многие ее знакомые, вернувшись домой, захотели вновь посетить Россию со своими семьями, этому способствовали также и волонтеры. Она с радостью приглашает всех желающих стать частью ЧМ-2022, например, поработав на нем волонтером.

Волонтерская воля к победе

Пока потенциальные волонтеры ЧМ-2022 только думают о заявке на чемпионат в Катаре, в Москве, за день до финала, на маленьком футбольном поле, окруженном арабским колоритом, царили нешуточные страсти.

Матч между представителями движения школьников завершился со счетом 11:1. Ребята отнеслись к матчу с азартом, по словам капитана победившей команды Тимура, подобные матчи помогают разработать навыки игры, технику, способствуют сближению участников.

Разумеется, победители первого матча были счастливы такому преимуществу по голам, но как настоящие профессионалы они отметили упорство и старание соперника.

Юные футболисты рассказали, что на ЧМ-2018 по футболу болели за сборную России, но в финале, который состоится уже в это воскресенье, будут поддерживать Францию.

Невероятно красивый, профессиональный и отчасти агрессивный футбол показали обе команды ‒ участницы взрослого товарищеского матча, который прошел сразу за детским.

В результате ожесточенной борьбы команде ВОД «Волонтеры-медики» удалось обыграть команду Ассоциации волонтерских центров со счетом 7:4.

За время игры мяч несколько раз вылетал с игрового поля, а один из участников состязания получил травму. Настолько суровым и ярким был поединок между командами добровольцев.

Джахон — волонтер из команды-победителя рассказал, что соперники играли хорошо, иногда агрессивно, но его команда смогла выиграть, потому что боролась до конца и не сдавалась. По его мнению, такие товарищеские матчи необходимы для проверки собственных сил, ведь команды изначально незнакомы с сильными и слабыми сторонами друг друга, с тактикой игры.

Так же как и их юные коллеги, на ЧМ-2018 взрослые добровольцы болели за российскую сборную и признались, что в финале нет симпатичных им команд. Однако молодые люди сказали, что будут болеть за красивую игру в финале мундиаля.