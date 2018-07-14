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Анзор Кавазашвили: «Бельгия не попала в финал случайно»
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Анзор Кавазашвили: «Бельгия не попала в финал случайно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился своим мнением относительно матча за третье место ЧМ-2018 между сборными Англии и Бельгии, который пройдет на арене «Санкт-Петербург» 14 июля в 17-00 мск.
— Будет очень яркая игра. Самое главное, что мы знаем возможности команд, и в какой футбол они могут играть. Матч будет напряженный, а победит более везучая команда. Все потому, что сборные равны, но Бельгия более сплоченный коллектив. Ставлю на ничью и победу бельгийцев по пенальти.
— Эти команды достойны были финала?
— Считаю, что Бельгия случайно не попала в финал чемпионата мира. То, как они отыгрались и вырвали победу в матче с японцами, когда горели 0:2 (Бельгия в 1/8 финала обыграла Японию 3:2 — Прим. СЭ), дорогого стоит. Команда в нужный момент может собраться и использовать свои лучшие качества.
— Матч за 3-е место стоит проводить?
— Ну что вы говорите? Когда через несколько лет будут вспоминать турнир, то выигранное третье место будет звучать очень гордо. Раньше награды вручали и за четвертое место. А сейчас команды будут бороться за более почетную третью позицию. Здесь не о чем спорить.
— Кого будете поддерживать в матче?
— После того, как наша сборная вылетела с турнира, больше никого не поддерживаю. Смотрю оставшиеся матчи ради удовольствия. (Арман МКРТЧЯН)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 18.00 (время московское)
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