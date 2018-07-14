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На сайте объявлений продается аккредитация Азмуна на ЧМ-2018
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На сайте объявлений продается аккредитация Азмуна на ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
На известной интернет-площадке для объявлений «Юла» появилось необычное предложение. Один из пользователей предлагает продать коллекционерам и болельщикам оригинальную аккредитацию нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна с ЧМ-2018. За этот необычный товар он просил 20 тысяч рублей.
Напомним, форвард «Рубина» после завершения выступлений сборной Ирана на ЧМ-2018 объявил, что заканчивает международную карьеру из-за проблем со здоровьем матери.
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