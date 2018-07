Бельгия — Англия. Стартовые составы команд

Бельгия: Куртуа — Альдерверельд, Компани, Вертонген — Менье, Витсель, Де Брюйне, Тилеманс, Шадли — Азар, Лукаку.

Англия: Пикфорд — Роуз, Стоунз, Магуайр — Триппьер, Джонс, Делф, Дайер, Лофтус-Чик — Стерлинг, Кейн.

Here are the teams for #BELENG! #WorldCup pic.twitter.com/Wv14Z5zrXW

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 14 июля 2018 г.

Матч начнется в 17:00 мск. в Санкт-Петербурге.