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Глава КОНКАКАФ: Россия очень высоко подняла планку для следующих ЧМ по футболу
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Открыт счет в матче Бельгия – Англия

Глава КОНКАКАФ: Россия очень высоко подняла планку для следующих ЧМ по футболу 

RT на русском 1 час назад
Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни поделился впечатлениями от проходящего в России чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Для меня настоящее удовольствие быть здесь, в России. Страна тепло приняла у себя весь мир. Здесь прекрасные люди и организация на топ-уровне. Россия очень высоко подняла планку для следующих чемпионата мира. Снимаю шляпу перед россиянами. Джанни Инфантино сказал, что это лучший мундиаль в истории. С этим сложно спорить. Лично меня поразил потрясающий сервис и гостеприимство, это стало приятным сюрпризом. Ещё мне понравилось, как на матчах зрители кричат «Россия! Россия!» — это фантастика», — заявил Монтальяни RT.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему назвал ЧМ-2018 лучшим в истории.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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