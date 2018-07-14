Глава КОНКАКАФ: Россия очень высоко подняла планку для следующих ЧМ по футболу 

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни поделился впечатлениями от проходящего в России чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Для меня настоящее удовольствие быть здесь, в России. Страна тепло приняла у себя весь мир. Здесь прекрасные люди и организация на топ-уровне. Россия очень высоко подняла планку для следующих чемпионата мира. Снимаю шляпу перед россиянами. Джанни Инфантино сказал, что это лучший мундиаль в истории. С этим сложно спорить. Лично меня поразил потрясающий сервис и гостеприимство, это стало приятным сюрпризом. Ещё мне понравилось, как на матчах зрители кричат «Россия! Россия!» — это фантастика», — заявил Монтальяни RT.
Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему назвал ЧМ-2018 лучшим в истории.