FIFA простила Виду и за второе скандальное видео

Специалисты проанализировали запись и определили, что она была сделана до того, как FIFA вынесла хорвату предупреждение за первый ролик, где футболист скандирует бандеровский лозунг «Слава Украине!».

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола не будет наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за ролик, в котором игрок пьет пиво и говорит «Белград, гори» и «Слава Украине!».

Специалисты проанализировали запись и определили, что она была сделана до того, как FIFA вынесла хорвату предупреждение за первый ролик, где футболист скандирует бандеровский лозунг «Слава Украине!». Соответственно, в FIFA не станут повторно наказывать Виду, сообщает журналист Ричард Конвей со ссылкой на пресс-службу организации.

Отметим, что Вида публично извинился за ролик провокационный ролик, записанный им вместе с членом делегации сборной Хорватии Огненом Вукоевичем после победы над Россией в матче ¼ финала мирового первенства. Последний был оштрафован и отстранен от участия в мундиале, а футболист отделался предупреждением. Вида и Вукоевич раньше выступали за киевское «Динамо» и в своем видеообращении заявили, что победу посвящают украинскому клубу и сборной Украине.

Позже в Сети появилось второе видео, на котором Вида пьет пиво, и снова кричит «Слава, Украине!», а также произносит фразу «Белград, гори». Позже сербские СМИ объяснили, что в данном случае речь идет не о столице Сербии, а о киевском ресторане.