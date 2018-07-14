Мальдини не получал от «Милана» предложение по посту в клубе

Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию, что клуб предложил ему должность технического директора.

«Никто не звонил мне. Я всегда был открыт для разговора, поэтому никогда не закрывал дверь ни для кого, по крайней мере, для диалога», — приводит слова Мальдини Mediaset Premium.

В «Милане» сменяется руководство клуба. Президент и владелец «Милана» Ли Йонхонг не успел в срок выплатить необходимые 32 млн евро долга от общего долга в 303 млн евро фонду Elliott Management. По этой причине клуб переходит в собственность фонду.