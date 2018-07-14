Ещё
Мальдини не получал от «Милана» предложение по посту в клубе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мальдини не получал от «Милана» предложение по посту в клубе 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший капитан «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию, что клуб предложил ему должность технического директора.
«Никто не звонил мне. Я всегда был открыт для разговора, поэтому никогда не закрывал дверь ни для кого, по крайней мере, для диалога», — приводит слова Мальдини Mediaset Premium.
В «Милане» сменяется руководство клуба. Президент и владелец «Милана» Ли Йонхонг не успел в срок выплатить необходимые 32 млн евро долга от общего долга в 303 млн евро фонду Elliott Management. По этой причине клуб переходит в собственность фонду.
SPORT24.ru: последние новости
Бельгия и Англия объявили стартовые составы на матч за третье место ЧМ-2018 Модрич: «Всегда знал, что необязательно быть большим, чтобы играть в футбол» Агент: «Если кто-то заинтересован в Брозовиче, то всегда могут нам позвонить»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА вынес вердикт англичанам6
ФИФА пояснила решение по новому высказыванию Виды79
Врач обманул парализованную российскую чемпионку19
Бразильского журналиста выставили из отеля в Москве4
Медведеву-диссидентку затравили в Сети150
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:56
Как заработать на финальных матчах ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение