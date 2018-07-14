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Андрей Моисеев: «Игроки сборной России многим значительно уступают в классе, но они выкладывались на 100%
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Андрей Моисеев: «Игроки сборной России многим значительно уступают в классе, но они выкладывались на 100% 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008) в личном первенстве и пятикратный чемпион мира по современному пятиборью Андрей Моисеев — о выступлении сборной России на ЧМ-2018.
— Главное впечатление от домашнего футбольного чемпионата связано с выступлением нашей команды, — цитирует спортсмена Team Russia. — Никто не ожидал — и я не исключение, — что она так далеко продвинется по ходу турнира. При этом ведь и выглядела в целом неплохо. Наши футболисты многим значительно уступают в классе, но они выкладывались на все сто процентов. Было видно, что команда отлично готова в функциональном и психологическом отношении. Игроки двигались все полтора часа, а когда потребовалось, то и 120 минут. Ложились под удары, принимали мяч на себя. Коллектив реально был сплочённым, все работали в одном направлении. Это подкупало. Раньше после получаса борьбы люди пешком ходили. Разве что ещё при Гусе Хиддинке сборная более или менее смотрелась. Словом, футболисты удивили своим зарядом, которого хватало на всю игру. Этот чемпионат мира вообще получился нестандартным. Сборные Испании, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Германии, которых видели наверху, вылетели задолго до финала.
На чемпионате мира сборная России дошла до 1/4 финала, где уступила сборной Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
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