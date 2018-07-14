Кейн вошел в стартовый состав сборной Англии на матч за третье место ЧМ против бельгийцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. / ТАСС /. Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн вошел в стартовый состав сборной Англии на матч за третье место чемпионата мира по футболу против команды Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Кейн провел на мировом первенстве пять матчей. На его счету шесть забитых мячей, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.

Встреча пройдет в субботу на стадионе «Санкт— Петербург», начало — 17:00 мск. Чемпионат мира завершится 15 июля. В финальном матче, который состоится на стадионе «Лужники» в Москве, сыграют сборные Франции и Хорватии.