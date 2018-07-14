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Кейн вошел в стартовый состав сборной Англии на матч за третье место ЧМ против бельгийцев
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Кейн вошел в стартовый состав сборной Англии на матч за третье место ЧМ против бельгийцев 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Нападающий английского «Тоттенхэма» Гарри Кейн вошел в стартовый состав сборной Англии на матч за третье место чемпионата мира по футболу против команды Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Полностью состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд, Дэнни Роуз, Джон Стоунс, Гарри Магуайер, Киран Триппьер, Фил Джонс, Фабиан Дельф, Эрик Дайер, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн.
Кейн провел на мировом первенстве пять матчей. На его счету шесть забитых мячей, он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира.
Встреча пройдет в субботу на стадионе «Санкт— Петербург», начало — 17:00 мск. Чемпионат мира завершится 15 июля. В финальном матче, который состоится на стадионе «Лужники» в Москве, сыграют сборные Франции и Хорватии.
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