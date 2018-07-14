Определился победитель популярной океанской регаты

Определился победитель кругосветной регаты Volvo Ocean Race: мм стал экипаж яхты DongFeng. Победители получили в качестве приза часы бренда Omega. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в субботу, 14 июля.

Общая дистанция гонки составляет 45 тысяч морских миль. Экипаж DongFeng проделал одиннадцатый, финальный, этап регаты от Гетеборга до Гааги за три дня, три часа, 22 минуты и 32 секунды.

Компания Omega является официальным хронометристом Volvo Ocean Race, в гонке принимали участие ее бренд-амбассадоры Питер Берлинг (Peter Burling) и Блэр Тьюк (Blair Tuke). «Регата Volvo Ocean Race, безусловно, является серьезным испытанием мастерства, мужества и характера для моряка, — сказал Рейнальд Эшлиманн, президент и главный исполнительный директор Omega. — Учитывая, сколько времени эта команда провела в море во власти стихии, я могу только выразить свое восхищение этими невероятными спортсменами. Мы сердечно поздравляем команду DongFeng».

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. Она выпускает часы сегмента люкс, оснащенные высокоточными механизмами с системой антимагнитной защиты. Omega выступает официальным хронометристом Олимпийских игр. На Олимпиаде 2020 года в Токио Omega станет официальным хронометристом в 29-й раз с 1932 года. Летом 2018 года компания Omega представила новую версию модели Railmaster, впервые выпущенной в 1957 году. Особенность часов в корпусе из матированной стали диаметром 40 миллиметров — дизайн циферблата, на котором воспроизведена фактура классической синей джинсовой ткани — денима.