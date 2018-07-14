Сборная по футболу из Бывалово одержала победу в «Лиге территорий»

Завершающие игры соревнования дворовых команд прошли сегодня на стадионе СДЮШОР № 3 на ул. Варенцовой, 1. С 10 часов в финальном турнире выступили 8 команд разных микрорайонов областной столицы.

На стадионе собралось порядка 150 человек. Несмотря на дождливую погоду поболеть за любимую команду пришли более сотни вологжан. По результатам сыгранных матчей первыми стали футболисты ТОС «Бывалово», серебро у «Элмы», а третье место заняла команда ТОСа «Некрасовский».

В этом году в футбольном турнире принимает участие более 20 команд. Игры стартовали 4 июля, а сегодня победителей наградили кубками и медалями. Отметим, на этом турнир не завершается — уже на следующей неделе на поле выйдут команды возрастной категории до 14 лет. Среди них также будет выбран победитель.

Напомним, спортивные мероприятия в рамках проекта «Лига территорий» проходят в Вологде каждый год начиная с 2013. Организует его Центр по работе с населением на средства Фонда президентских грантов. Участники соревнуются в разных возрастных группах: до 14 лет, с 14 до 18 лет, с 18 лет и старше. Ребята показывают свое мастерство не только в футболе, но и в баскетболе, волейболе, беге и шахматах.

После футбольных баталий микрорайоны сразятся в беге. 26 августа состоится забег вокруг Вологодского кремля, ожидается участие 15 команд. А завершающим состязаниям станет шахматный турнир, который запланирован на 8-9 сентября.

Прием заявок продлится до начала самих соревнований. Подать заявку на участие можно по электронной почте eyeson@yandex.ru или в Центре по работе с населением. За новостями проекта «Лига территорий», анонсами следующих матчей и результатами игр можно следить на странице в социальной сети.