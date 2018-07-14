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Маурисио Покеттино: «Тоттенхэм» хочет, чтобы Ллорис поднял Кубок мира над головой"
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Маурисио Покеттино: «Тоттенхэм» хочет, чтобы Ллорис поднял Кубок мира над головой" 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино заявил, что лондонцы в финале ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии будут поддерживать своего одноклубника вратаря «трехцветных» Юго Ллориса.
— Это был фантастический чемпионат мира. Я думаю, наши игроки сыграли потрясающе. Мы гордимся ими, их игрой и их поведением на турнире, — заявил клубной пресс-службе Покеттино. — В финале у нас играет Юго, и конечно, мы будем его поддерживать. Это наше желание — чтобы он выиграл и поднял трофей над головой. Это будет фантастикой для него, для Франции и для нас, потому что он наш капитан. Конечно, это и знак для нас, чтобы мы здесь, в «Тоттенхэме», хорошо выполняем свою работу.
Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники».
Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)
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