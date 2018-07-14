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Бельгийские футболисты с англичанами погуляли по Петербургу
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Бельгийские футболисты с англичанами погуляли по Петербургу 

Пятый канал 51 минуту назад
Фото: Пятый канал
На официальной странице бельгийской национальной команды по футболу в Twitter появились фотографии, на которых «красные дьяволы» в компании англичан гуляют по городу на Неве перед спортивной схваткой за третье место мундиаля — 2018. Сам матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург».
Судя по фотографиям, футболисты настроены весьма оптимистично и относительно расслаблены. По крайней мере, внешне.
Ранее Пятый канал рассказывал, как сборная Англии провела последнюю тренировку на ЧМ-2018 перед матчем с Бельгией. Спортсмены готовились к матчу за третье место на стадионе «Спартак» в Зеленогорске под Петербургом.
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