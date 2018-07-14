Бельгийские футболисты с англичанами погуляли по Петербургу 

На официальной странице бельгийской национальной команды по футболу в Twitter появились фотографии, на которых «красные дьяволы» в компании англичан гуляют по городу на Неве перед спортивной схваткой за третье место мундиаля — 2018. Сам матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург».
Судя по фотографиям, футболисты настроены весьма оптимистично и относительно расслаблены. По крайней мере, внешне.
Ранее Пятый канал рассказывал, как сборная Англии провела последнюю тренировку на ЧМ-2018 перед матчем с Бельгией. Спортсмены готовились к матчу за третье место на стадионе «Спартак» в Зеленогорске под Петербургом.