В Республике Мордовия завершились военно-спортивные Игры «Зарница Поволжья»

Всем победителям были врученные ценные и памятные призы.

13 июля 2018 года завершились ежегодные юнармейские военно — спортивные игры «Зарница Поволжья» 2018г.

Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то — в другом. С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента — подведения итогов соревнований. Судьям пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо выступали, что определить лучших было очень трудно. Но итоги были подведены. Победителем в общекомандном зачете стала — команда МОУ «СОШ №35», второе место — команда Инсарского района, третье место — команда Ковылкинского района