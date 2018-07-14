В Республике Мордовия завершились военно-спортивные Игры «Зарница Поволжья» 

Всем победителям были врученные ценные и памятные призы.
13 июля 2018 года завершились ежегодные юнармейские военно — спортивные игры «Зарница Поволжья» 2018г.
Все команды прошли этапы очень достойно. Кто-то оказался лучшим в одном, а кто-то — в другом. С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента — подведения итогов соревнований. Судьям пришлось в этот день нелегко: команды настолько хорошо выступали, что определить лучших было очень трудно. Но итоги были подведены. Победителем в общекомандном зачете стала — команда МОУ «СОШ №35», второе место — команда Инсарского района, третье место — команда Ковылкинского района
На награждение присутствовали официальные лица — Помелова Наталья Александровна — Председатель Государственного комитета Республики Мордовия по делам молодёжи. Моксалев Александр Анатольевич — главный судья соревнований. Евдокимов Валерий Павлович — председатель ВОСВОД Мордовии. Помелов Алексей Александрович — Начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Республика Мордовия. Всем победителям были врученные ценные и памятные призы.