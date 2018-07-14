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Александр Авцин: Физически все ребята в «Нефтехимике» уже почти в порядке
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Александр Авцин: Физически все ребята в «Нефтехимике» уже почти в порядке 

Советский спорт 38 минут назад
— Как прошли переговоры по новому контракту? — Подписал двухлетний договор, в котором все устраивает. Теперь все внимание — работе и команде. Две недели предварительно втягивался в Вентспилсе, затем прошел молодежный лагерь в Нижнекамске.
— Многие молодые игроки сетовали на нагрузки в этом лагере. — Все нормально, все живы-здоровы. Барьеры, лестницы, отягощения на льду — все как принято в «Нефтехимике», но на волонтерских началах.
— К основному лагерю «Нефтехимика», который накануне открылся, в какой форме подошли? — Физически все ребята уже почти в порядке, теперь будем работать не только на физикой, но и над тактикой.
— Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров не перегибает с нагрузками? — Прошлый сезон мы прошли ровно, команда стабильно набирала очки, шла в группе лидеров Востока. Все отработано.
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