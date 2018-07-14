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Моуриньо поделился ожиданиями от матча между сборными Бельгии и Англии за третье место ЧМ-2018
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Моуриньо поделился ожиданиями от матча между сборными Бельгии и Англии за третье место ЧМ-2018 

RT на русском 32 минуты назад
Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, поделился ожиданиями от матча за третье место на турнире между сборными Бельгии и Англии.
«Единственное о чём могут думать команды — лучше быть третьим, чем четвёртым. Этот вопрос не имеет смысла. Футболисты и тренеры после поражения в полуфинале заслужили отдых вместо того, чтобы играть в финале проигравших. Но бронзовая медаль лучше чем ничего. Выиграв этот матч, команды не забудут того что могли добиться лучшего, но всё же есть некоторое утешение», — заявил Моуриньо в эфире RT.
Он также назвал несколько способов, которые могут помочь командам найти мотивацию на эту встречу.
«Есть разные способы мотивироваться. Первый это дать шанс тем, кто играл мало, чтобы они внесли свой вклад. Второй — выставить лучший состав, показать, что матч важный и нужны все лидеры. Когда ты проигрываешь и полуфинал, и за 3 место, то поедешь домой как дважды проигравший. Для Бельгии и Англии есть причины подходить к матчу с мотивами на победу», — добавил специалист.
Ранее стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Англии на матч за третье место ЧМ-2018.
RT на русском: последние новости
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