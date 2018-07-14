Звезда советского футбола Сергей Боровский делится тонкостями игры

Чем раньше придешь в спорт, тем больше шансов добиться успеха. Эту заповедь Сергей Боровский любит повторять своим подопечным. Сам легендарный спортсмен начал играть в 12 лет, поздновато по нынешним меркам.

«Нормой был дворовый футбол, где росли будущие звезды, именно советского футбола. И для нас пять-шесть часов поиграть в футбол это было нормой», — говорит Боровский.

Он часто вспоминает первого тренера Леонида Лапунова. Тот поблажек не делал. Юных футболистов ставил против опытных игроков. В итоге из команды 1956 года, где начинал Боровский, в дубль минского «Динамо» зачислили половину. Дальше — яркая футбольная карьера — в 1982 году чемпион Советского Союза и единственный белорус в сборной на чемпионате мира.

«Играть в сборной Советского Союза всегда было почетно. И любой игрок, который попадал в нее, ощущал огромный подъем», — говорит мастер спорта СССР.

Фотографии тех времен он сохранил в идеальном состоянии, хотя и показывал многим эти исторические снимки. Защитник сборной СССР провел с командой более 20 матчей. Играл с бразильцами, португальцами, шотландцами.

«Матч очень важный был — за выход в 1/4 финала, и нас устраивала ничья. А шотландцам нужно было побеждать. Матч был для меня дебютным», — говорит он.

Когда Боровский начал карьеру тренера, посмотрел иначе и на себя как на футболиста. Признается: мог бы добиться большего.

«И я сейчас как тренер считаю, что мог бы раскрыться более ярко, если бы был эгоистом, можно сказать», — говорит заслуженный тренер БССР.

После занятий с юными футболистами лекции о тонкостях работы на поле. Сегодня Боровский тренеров учит по стандартам УЕФА . Мастер убежден, что у каждого профи должен быть свой взгляд на футбол. Только тогда могут состояться тренер и его команда.

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