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Как грабят англичан на Никольской. Видео
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Как грабят англичан на Никольской. Видео 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Корреспонденты «СЭ» стали свидетелями ограбления на Никольской улице во время празднований по случаю окончания чемпионата мира. Преступник украл у пары из Великобритании 50 евро, однако болельщики поймали подозреваемого, и службы правопорядка препроводили его в опорный пункт полиции. (Ярослав СУСОВ, Евгений БЕЛОУСОВ)
Как грабят англичан на Никольской Как грабят англичан на Никольской Преступник украл у пары из Великобритании 50 евро, однако болельщики поймали подозреваемого pic.twitter.com/lLYEjHqnfk
— СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 15 июля 2018 г.
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