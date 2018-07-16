Как грабят англичан на Никольской. Видео

Корреспонденты «СЭ» стали свидетелями ограбления на Никольской улице во время празднований по случаю окончания чемпионата мира. Преступник украл у пары из Великобритании 50 евро, однако болельщики поймали подозреваемого, и службы правопорядка препроводили его в опорный пункт полиции. (Ярослав СУСОВ, Евгений БЕЛОУСОВ)

Как грабят англичан на Никольской Как грабят англичан на Никольской Преступник украл у пары из Великобритании 50 евро, однако болельщики поймали подозреваемого pic.twitter.com/lLYEjHqnfk

— СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 15 июля 2018 г.