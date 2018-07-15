Теннисист сорвал аплодисменты на Уимблдоне, спародировав Неймара: видео

Теннисист изобразил кривляния Неймара на корте во время матча. «Спектакль» привел зрителей в восторг.

Шведский теннисист и тренер Йонас Бьоркман повторил движения бразильского футболиста Неймара во время матча парного разряда на Уимблдоне.

В ходе игры мяч попал спортсмену в спину, на что тот сначала не обратил внимания, однако позже упал на землю и начал кататься по газону, изображая невероятную боль от полученной травмы и, таким образом, пародируя движения Неймара.

Все присутствующие на поле и на трибунах по достоинству оценили шутку, кто-то даже решил присоединится к спектаклю. Так, соперник Бьоркмана Мансур Бахрами тотчас же перелез через сетку, принялся звать медиков и даже изобразил, как делает искусственное дыхание.

Через некоторое время «спектакль» закончился, и матч был продолжен.