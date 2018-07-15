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Теннисист сорвал аплодисменты на Уимблдоне, спародировав Неймара: видео
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Теннисист сорвал аплодисменты на Уимблдоне, спародировав Неймара: видео 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Теннисист изобразил кривляния Неймара на корте во время матча. «Спектакль» привел зрителей в восторг.
Шведский теннисист и тренер Йонас Бьоркман повторил движения бразильского футболиста Неймара во время матча парного разряда на Уимблдоне.
В ходе игры мяч попал спортсмену в спину, на что тот сначала не обратил внимания, однако позже упал на землю и начал кататься по газону, изображая невероятную боль от полученной травмы и, таким образом, пародируя движения Неймара.
Все присутствующие на поле и на трибунах по достоинству оценили шутку, кто-то даже решил присоединится к спектаклю. Так, соперник Бьоркмана Мансур Бахрами тотчас же перелез через сетку, принялся звать медиков и даже изобразил, как делает искусственное дыхание.
Через некоторое время «спектакль» закончился, и матч был продолжен.
На ЧМ-2018 форвард сборной Бразилии стал объектом насмешек после уличения в многочисленных симуляциях на поле. Звезда Голливуда Уилл Смит назвал Неймара «отличным актером», а португальские спасатели сравнили ложные вызовы с симуляциями бразильского спортсмена.
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