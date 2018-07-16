Ещё
В Волгограде из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волгограде из-за сильных дождей ввели режим чрезвычайной ситуации 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Волгограде ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. Накануне на город за несколько часов выпала полуторамесячная норма осадков.
Из-за сильных дождей потоки воды, не ушедшие в ливневую канализацию, смыли часть грунта со склонов и откосов. После этого грунтовые наносы появились на дорогах и трамвайных путях.
От ливней пострадали несколько крупных торгово-развлекательных центров Волгограда.
Восстановление города
Сейчас дорожные службы занимаются расчисткой магистралей. На дорогах рабоают около ста единиц спецтехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
На главной улице города — проспекте имени Ленина — движение транспорта уже полностью возобновили. Скоростной трамвай ходит по участку от станции «Ельшанка» до новой разворотной стрелки остановки «Европа Сити Молл».
Власти также отмечают, что ведутся работы на линии скоростного трамвая и «осуществляется контроль над восстановлением дорожного покрытия в микрорайоне „Комарово“.
Когда завершатся восстановительные работы, пока неизвестно.
Ситуация на „Волгоград Арене“
Ряд местных СМИ сообщили, что из-за ливней пострадала „Волгоград Арена“.
Размытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде. 15 июля 2018
В свою очередь, руководитель пресс-службы ФГУП „Спорт-Инжиниринг“, в управлении которого находится арена, Александр Богомолов опроверг эту информацию и заявил, что никаких проблем на самом стадионе из-за сильного ливня не возникло.
По его словам, проблемы возникли только на прилегающей территории.
»Возможно, не учли всех обстоятельств природных бедствий на этой территории. Но и там все будет приведено в порядок", — заключил он.
Прогноз синоптиков
Как рассказали в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Волгограде в ближайшие дни ожидаются дожди и усиление ветра, грозы.
Отмечается, что в городе сохраняется угроза возникновения шторма.
Кроме того, синоптики предупредили об обильных осадках, которые ожидаются в регионе.
Размытая дорога к стадиону Волгоград Арена в Волгограде. 15 июля 2018
Последние новости
Порошенко выступил перед пустым залом на саммите НАТО Президент Хорватии выступила против изоляции России Латвийцы поделились приятными воспоминаниями о "советской оккупации"
Комментарии  Ещё 64 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под стадионом ЧМ-2018 «уплыла» земля119
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018224
На поле в финале ЧМ произошел скандал561
«У русских вода из-под крана вкуса крови»13
Стадион ЧМ «уплыл» после дождя167
Видео
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
02:03
«Вместе мы творим историю»
Футбол Статьи
01:28
«Хорваты не усташи»: как Москва готовится к финалу
ЧМ по футболу 2018 Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение