Сборная Франции триумфально проехала по Елисейским полям под радостный гул болельщиков

ПАРИЖ, 16 июля. / ТАСС /. Игроки сборной Франции, одержавшей победу на чемпионате мира по футболу, под восторженный гул болельщиков торжественно проехали по Елисейским полям, заполненным парижанами, передает корр. ТАСС с места событий.

Несмотря на более чем 30-градусную жару, болельщики начали собираться на главной авеню еще рано утром. Уже за несколько часов до прибытия игроков парижский проспект был заполнен до отказа. Некоторым посчастливилось наблюдать за победным шествием чемпионов с балконов домов.

Болельщики пришли в майках цвета национальной сборной. У многих в руках — французский триколор или плакат с надписью «Спасибо, Синие!» (Merci Les Bleus!).

С кубком на даблдекере

Появление чемпионов вызвало у соотечественников настоящий прилив восторга. Футбольные фанаты встретили сборную радостными и оглушительными криками «Вперед, Синие!» (Allez Les Bleus!).

Автобус сборной с надписью «Чемпионы мира» сопровождал эскорт полицейских машин и мотоциклов. Глава МВД Жерар Колон лично формировал список этой почетной свиты. На подъезде к Парижу к кортежу начали присоединяться мотоциклисты с французскими флагами.

В Париже футболисты поднялись на верхний открытый этаж автобуса, чтобы оттуда приветствовать соотечественников. На Елисейских полях даблдекер сопровождали несколько десятков сотрудников полиции.

Под звуки вувузел и свистков автобус медленно двигался по двухкилометровому проспекту, а радостные болельщики стремились запечатлеть этот исторический момент. Чемпионы, как эстафетную палочку, передавали друг другу заветный золотой кубок ФИФА.

Прием у президента

После триумфальной прогулки по Елисейским полям даблдекер с игроками сборной направился в президентскую резиденцию, где футболистов и их близких уже более двух часов ждали президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит, собравшие по этом случаю более 1300 гостей. Большинство из них составляли юные игроки детских футбольных клубов — подрастающий резерв национальной сборной.

Президентская чета вышла встретить тренера Дидье Дешама и его подопечных на ступени Елисейского дворца. Во дворе исторической резиденции они сделали совместное фото и вместе спели «Марсельезу». По почетной красной ковровой дорожке хозяева и гости поднялись в президентские апартаменты.

На торжественный прием, организованный в саду резиденции, приглашены чемпионы мира в различных видах спорта. Музыкальное сопровождение доверено подготовить известному французскому диджею, номинанту на премию «Грэмми» DJ Snake.

Высшая награда

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что Эмманюэль Макрон решил наградить игроков сборной Франции за победу на ЧМ-2018 орденами Почетного легиона. Дата вручения высшей французской награды пока держится в секрете.

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Высшая награда Франции имеет пять степеней: две высших — кавалера Большого креста и великого офицера, — за которыми по нисходящей следуют степени командора, офицера и рыцаря. Награждения, за исключением особых случаев, проводятся от начальной степени к высшим, соблюдая продвижение по всем ступеням.

Вторая звезда Дешама

В воскресенье сборная Франции в финальном матче чемпионата мира одержала победу над командой Хорватии со счетом 4:2. Франция во второй раз в истории стала победителем мирового первенства. Впервые французская сборная одержала победу на ЧМ в 1998 году. Тогда футболисты, в числе которых был нынешний тренер сборной Дидье Дешам, завоевали для Франции первую звезду, символизирующую чемпионский титул.

Болельщики с нетерпением ожидают поступления в элитные спортивные магазины новых маек с двумя звездами. Их первая ограниченная партия уже раскуплена в интернете.