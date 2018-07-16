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Проезд открыт: в Ростове сняли запрет на проезд по двум улицам рядом с Театралкой
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Проезд открыт: в Ростове сняли запрет на проезд по двум улицам рядом с Театралкой 

161.ru 3 часа назад
Фото: 161.ru
Движение на указанных улицах перекрыли из-за Фестиваля болельщиков
В донской столице автомобильное движение после ЧМ постепенно возвращается в прежнее русло. Сегодня ночью сняли ограничение на улице Большой Садовой и на Театральном проспекте. Об этом сообщает ростовская госавтоинспекция. — Движение транспортных средств по-прежнему запрещено на площади Театральной, — добавили в пресс-службе ведомства. Движение на указанных участках было перекрыто с 13 мая из-за Фестиваля болельщиков, проходившего на Театралке во время ЧМ. Ранее 161.ru писал, что полностью ограничение автомобильного движения в этом районе снимут через три-четыре дня после окончания ЧМ. Предполагается также, что все конструкции в фан-зоне разберут через 2,5 недели.
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