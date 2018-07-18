Поезда на участке Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД едут по одному пути в реверсивном режиме

Движение поездов на участке Бородино-Уваровка Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) организовано по одному пути из-за водителя, повредившего заградительное устройство на переезде. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

«Вечером 17 июля на перегоне Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД на охраняемом железнодорожном переезде 134 км, оборудованном устройством заграждения пути, водитель автомобиля не справился с управлением и, выехав на пути на запрещающий сигнал, столкнулся с заградительной плитой. В результате машину отбросило в кювет. Столкновения с поездом не было. Дежурный по переезду незамедлительно вызвал бригаду медиков для оказания помощи пострадавшему», — говорится в сообщениию.

В МЖД пояснили, что после аварии пропало напряжение в контактной сети на участке на первом главном пути. На период проведения ремонтных работ организовано движение по соседнему пути в реверсивном режиме, поезда поочередно будут пропускаться в обе стороны. В результате в пути была задержана одна электричка. Для того чтобы доставить пассажиров в конечный пункт до Гагарина, она проследует с помощью тепловоза.

В свою очередь, пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter сообщила, что на Белорусском направлении МЖД на час и 50 минут задержан поезд №873 (Бородино-Гагарин).