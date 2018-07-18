Ещё
Поезда на участке Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД едут по одному пути в реверсивном режиме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поезда на участке Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД едут по одному пути в реверсивном режиме 

Агентство «Москва» 13 часов назад
Фото: Москва24
Движение поездов на участке Бородино-Уваровка Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) организовано по одному пути из-за водителя, повредившего заградительное устройство на переезде. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.
«Вечером 17 июля на перегоне Бородино-Уваровка Белорусского направления МЖД на охраняемом железнодорожном переезде 134 км, оборудованном устройством заграждения пути, водитель автомобиля не справился с управлением и, выехав на пути на запрещающий сигнал, столкнулся с заградительной плитой. В результате машину отбросило в кювет. Столкновения с поездом не было. Дежурный по переезду незамедлительно вызвал бригаду медиков для оказания помощи пострадавшему», — говорится в сообщениию.
В МЖД пояснили, что после аварии пропало напряжение в контактной сети на участке на первом главном пути. На период проведения ремонтных работ организовано движение по соседнему пути в реверсивном режиме, поезда поочередно будут пропускаться в обе стороны. В результате в пути была задержана одна электричка. Для того чтобы доставить пассажиров в конечный пункт до Гагарина, она проследует с помощью тепловоза.
В свою очередь, пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter сообщила, что на Белорусском направлении МЖД на час и 50 минут задержан поезд №873 (Бородино-Гагарин).
Агентство «Москва»: последние новости
Около 15 тыс. иностранных болельщиков посетили Химки с начала ЧМ-2018 Мособлизбирком зарегистрировал четырех кандидатов на пост губернатора Подмосковья Движение на ул. Ильинка будет перекрыто 14 и 15 июля из-за мероприятий в честь закрытия ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 19 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В сборную России по биатлону идет работать быдло»32
За «сухого» Путина оправдались122
«У русских вода из-под крана вкуса крови»60
Топ-10 недостатков ЧМ-2018
Россияне резко подорожали после ЧМ-20181
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение