Расписание электричек Ярославского направления МЖД изменится по выходным дням до конца июля

Расписание электричек Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в связи с развитием инфраструктуры 21 и 22 июля, а также 28 и 29 июля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

«На Ярославском направлении Московской железной дороги продолжаются масштабные работы по развитию инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» . Инвестпрограмма предусматривает строительство дополнительных главных путей и сопутствующей инфраструктуры между Москвой, Мытищами, Болшево и Пушкино. Так, с 21 на 22 и с 28 на 29 июля с 11:00 до 7:00 специалисты проведут путевое развитие на участке Лосиноостровская-Москва-Ярославская. Для работ специально выбраны выходные дни, чтобы сохранить объем пригородных поездов в будни. Железнодорожники уложат новый участок пути протяженностью 900 м и соединят его с существующим полотном. Это необходимо для продолжения работ по укладке пятого главного пути на участке Москва-Мытищи», — говорится в сообщении.

Уточняется, что одновременно развернуты работы по строительству подземного пешеходного перехода в районе станции «Мытищи» и нового пешеходного моста между станциями «Мытищи» и «Подлипки-Дачные». Работы назначены с 17 по 27 июля (кроме 20, 21 и 22 июля) преимущественно в ночное время с 23:00 до 5:00, чтобы максимально возможно сохранить привычное для пассажиров расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездок время.

Также, на период проведения работ 21, 22, 28 и 29 июля с рейсов будут сняты некоторые пригородные поезда, курсирующие между Москвой и станциями «Щелково», «Болшево», «Фрязино», «Монино», «Пушкино» , «Софрино», «Сергиев Посад» и «Александров». В период работ пригородные поезда из Москвы не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Маленковская». Также на время всех предстоящих работ у незначительного числа электричек изменится количество и порядок остановок на маршруте.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».