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Стало известно, как участники Pussy Riot попали на финал ЧМ-2018
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Стало известно, как участники Pussy Riot попали на финал ЧМ-2018 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Друзья активистов Pussy Riot рассказали, как те попали на финал чемпионата мира — 2018, передает «Коммерсант».
Во время финала мундиаля трое девушек и молодой человек появились на поле московских «Лужников» в полицейской форме. Как позднее стало известно, выбежавшими на поле были активисты Pussy Riot, которые проводили акцию «Милиционер вступает в игру».
"Пришлось приобрести паспорт болельщика, чтобы попасть на стадион. Предполагалось, что там в туалете или подсобном помещении удастся переодеться в принесенную с собой полицейскую форму и уже в ней подойти максимально близко к кромке поля. Петру Верзилову пришлось сделать уставную стрижку, чтобы стать похожим на полицейского, а часть девушек использовали парики, чтобы прикрыть яркий цвет волос", — рассказали друзья активистов.
Участников акции задержали и доставили в столичное отделение полиции.
Ранее сообщалось, что полиция возбудила дела против выбежавших на поле участников Pussy Riot.
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