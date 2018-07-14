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Мэр Загреба: не буду строить стадионы за € 400, 500 млн, как Путин
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Мэр Загреба: не буду строить стадионы за € 400, 500 млн, как Путин 

Чемпионат.com 14 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Мэр Загреба Милан Бандич в преддверии финального матча чемпионата мира—2018 между сборными Франции и Хорватии представил проект строительства национального стадиона и дома футбола в Загребе.
«Я не буду строить стадионы, как Путин, за € 400 или 500 млн Хорватия — не Россия, хотя я уважаю Путина как президента, и признаю, что он организовал невероятный чемпионат мира.
Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тыс. мест, который будет стоить € 120 млн Город предоставит 70 процентов средств на строительство. Остальные затраты лягут на плечи правительства Хорватии и Хорватского футбольного союза», — приводит слова Бандича 24sata.
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