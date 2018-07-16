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«Лос-Анджелес» подписал контракт с Макдермидом
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«Лос-Анджелес» подписал контракт с Макдермидом 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Лос-Анджелес» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Кертисом Макдермидом. Соглашение между 24-летним игроком и «Кингз» является двусторонним, оно рассчитано на два года.
В случае выступления в НХЛ, Макдермид будет получать 675 тысяч долларов за сезон, в АХЛ —125 тысяч долларов. Защитнику гарантирована выплата 150 тысяч долларов в первом сезоне и 200 тысяч — во втором.
В сезоне-2017/18 Макдермид провел в НХЛ 34 встречи, набрав 4 (1+3) очка при показателе полезности "-4" и 57 минутах штрафного времени.
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