У Николаевского моста снесут все лодочные гаражи

Специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска обследовали территорию в районе мелькомбината. На берегу Енисея, вдоль склона под горой они обнаружили несколько десятков самовольных построек. Среди них: 25 эллингов, несколько капитальных строений на сваях, около двух десятков гаражных боксов.

«Застройка здесь в принципе недопустима. Эта территория относится к зонам с особыми условиями использования, то есть к водоохранным», — сказала руководитель департамента Наталья Павлович

Все незаконные постройки будут снесены, затем территорию благоустроят и озеленят.

Отметим, что согласно распоряжению от 16.07.2018 №32-Ж, муниципалитет вправе самостоятельно принять решение о сносе самовольных строений.