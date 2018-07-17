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У Николаевского моста снесут все лодочные гаражи
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У Николаевского моста снесут все лодочные гаражи 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Специалисты департамента муниципального имущества и земельных отношений Красноярска обследовали территорию в районе мелькомбината. На берегу Енисея, вдоль склона под горой они обнаружили несколько десятков самовольных построек. Среди них: 25 эллингов, несколько капитальных строений на сваях, около двух десятков гаражных боксов.
«Застройка здесь в принципе недопустима. Эта территория относится к зонам с особыми условиями использования, то есть к водоохранным», — сказала руководитель департамента Наталья Павлович.
Все незаконные постройки будут снесены, затем территорию благоустроят и озеленят.
Отметим, что согласно распоряжению от 16.07.2018 №32-Ж, муниципалитет вправе самостоятельно принять решение о сносе самовольных строений.
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