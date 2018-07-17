Члены рода Романовых почтили память Николая II в Петербурге в день 100-летия его гибели

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. / ТАСС /. Двенадцать представителей рода Романовых приехали в Санкт-Петербург, чтобы почтить память Николая II и его близких в день 100-летия гибели царской семьи. Об этом рассказала на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС председатель Объединения членов рода Романовых княгиня Ольга Андреевна — внучатая племянница Николая II.

"Нас сегодня в Санкт-Петербурге 12 человек. В первую очередь мы будем присутствовать в Петропавловской крепости, потом у нас будет специальный ужин", — рассказала Ольга Романова . Она отметила также, что утром побывала вместе с другими представителями рода Романовых в Государственном Эрмитаже

Молебны в память о последнем российском императоре Николае II и его близких в эти дни проходят в нескольких храмах Петербурга, связанных с Романовыми. «Богослужения ночные будут проходить в двух храмах, которые связаны с Домом Романовых. Первый храм — это Федоровский Государев собор в Царском Селе, куда члены императорской семьи ходили на богослужения из Александровского дворца. Второе место — храм Феодоровской иконы Божьей Матери, которая была особой покровительницей рода Романовых и императриц, в честь нее все императрицы получили отчество Федоровна», — рассказала ТАСС руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова

В среду богослужение состоится в Спасе на Крови — этот собор построен на месте убийства императора Александра II. В тот же день в Петропавловском соборе — усыпальнице представителей императорского дома Романовых, продемонстрируют кадры документальной видеохроники церемонии захоронения останков Николая II и членов его семьи в июле 1998 года и расскажут о фактах и спорных вопросах в истории убийства царской семьи.

Последний российский император Николай II, члены его семьи и несколько приближенных были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева. Тела 11 человек были тайно вывезены за пределы города для захоронения.

Фамильная ассоциация

Объединение членов рода Романовых было создано в 1979 году семью князьями и княгинями императорской крови, рожденными до февральской революции 1917 года и принадлежавшими к ветви Николаевичей, потомков великого князя Николая Николаевича младшего, внука Николая I.

Первым главой объединения был избран князь Дмитрий Александрович (1901-1980), в 2014-2017 годах его возглавлял князь Димитрий Романович, скончавшийся в январе 2017 года. Княгиня Ольга Андреевна стала его преемницей в декабре 2017 года. В объединение входят около 30 прямых потомков царской семьи.