Колобков: чемпионат мира по футболу в России получил самые высокие оценки

КАЛИНИНГРАД, 20 июля. / ТАСС /. Чемпионат мира 2018 года по футболу, прошедший в России, получил самые высокие оценки. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия — 2018» в Калининграде.

На заседании обсуждаются итоги проведения чемпионата мира по футболу и реализация концепции наследия чемпионата мира.

"Первый в истории чемпионат мира в России, безусловно, удался, он получил самые высокие оценки. Выдано почти 1,8 миллиона паспортов болельщика, посещаемость — 7,7 миллиона человек, трибуны были заполнены на 98 процентов. Это результат работы России. Над выполнением задач было задействовано 40 федеральных министерств и ведомств, все 11 гарантий были выполнены", — сказал Колобков.

"Законодательная поддержка такого масштабного мероприятия себя оправдала. Предлагаю продолжать такую практику и при подготовке к Евро-2020. Хотел бы отметить качественную работу министерства транспорта . Аэропорты справились с перевозкой 16 млн пассажиров, более 700 бесплатных поездов было задействовано", — добавил министр.

Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.