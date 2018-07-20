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Колобков: чемпионат мира по футболу в России получил самые высокие оценки
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Колобков: чемпионат мира по футболу в России получил самые высокие оценки 

ТАСС 6 часов назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 20 июля. /ТАСС/. Чемпионат мира 2018 года по футболу, прошедший в России, получил самые высокие оценки. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия — 2018» в Калининграде.
На заседании обсуждаются итоги проведения чемпионата мира по футболу и реализация концепции наследия чемпионата мира.
"Первый в истории чемпионат мира в России, безусловно, удался, он получил самые высокие оценки. Выдано почти 1,8 миллиона паспортов болельщика, посещаемость — 7,7 миллиона человек, трибуны были заполнены на 98 процентов. Это результат работы России. Над выполнением задач было задействовано 40 федеральных министерств и ведомств, все 11 гарантий были выполнены", — сказал Колобков.
"Законодательная поддержка такого масштабного мероприятия себя оправдала. Предлагаю продолжать такую практику и при подготовке к Евро-2020. Хотел бы отметить качественную работу министерства транспорта. Аэропорты справились с перевозкой 16 млн пассажиров, более 700 бесплатных поездов было задействовано", — добавил министр.
Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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